Wisniewski, possibile addio allo Spezia a gennaio: in estate era stato accostato anche al Palermo

Mp Empoli 11/02/2023 - campionato di calcio serie A / Empoli-Spezia / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Przemyslaw Wisniewski

Il futuro di Przemysław Wisniewski potrebbe presto allontanarsi dallo Spezia. Il difensore, rimasto in Liguria nonostante i numerosi rumors dell’ultima sessione estiva, starebbe valutando seriamente l’addio in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dai polacchi di TVP Sport, il giocatore non sarebbe soddisfatto né del livello di gioco espresso né della posizione in classifica degli Aquilotti e sarebbe quindi orientato a cambiare maglia.

Va ricordato che, durante il mercato estivo, Wisniewski era stato accostato anche al Palermo, nell’ambito dei nomi valutati per rinforzare la retroguardia rosanero — senza però che la trattativa andasse poi in porto.

Resta ora da capire se la gestione di Roberto Donadoni, che lo ha impiegato con buoni risultati da centrale puro contro il Bari, possa convincere il polacco a restare o se gennaio segnerà davvero la fine della sua avventura in bianconero.

 

