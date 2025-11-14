Ventura: «Il Bari ha tutto per arrivare ai playoff»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Intervistato da Il Corriere del Mezzogiorno Gian Piero Ventura ha parlato in merito al Bari.

Ecco le sue parole:

«Mio Bari come il Napoli di Sarri e il Genoa di Gasp! Dopo la Svezia scapparono tutti, ma nessuno ha potuto rovinare i miei 45 anni di carriera”
“L’obiettivo del Bari devono essere almeno i playoff. Ha tutto per raggiungerli e, una volta raggiunti, tutto può succedere. Oggi il Bari è un po’ agnostico, a un passo dai playoff e a un altro dai playout. Sulla carta può sicuramente puntare a qualcosa in più, ma i risultati recenti hanno portato almeno fiducia. Ora che ha iniziato a fare un buon lavoro, la situazione può essere diversa»

Ultimissime

Ventura: «Il Bari ha tutto per arrivare ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Wisniewski, possibile addio allo Spezia a gennaio: in estate era stato accostato anche al Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

La Virtus Entella batte 2-3 il Milan in amichevole

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Serie B, la mappa della paura: Pescara e Mantova le più a rischio retrocessione. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025