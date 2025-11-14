Ventura: «Il Bari ha tutto per arrivare ai playoff»

Intervistato da Il Corriere del Mezzogiorno Gian Piero Ventura ha parlato in merito al Bari.

Ecco le sue parole:

«Mio Bari come il Napoli di Sarri e il Genoa di Gasp! Dopo la Svezia scapparono tutti, ma nessuno ha potuto rovinare i miei 45 anni di carriera”

“L’obiettivo del Bari devono essere almeno i playoff. Ha tutto per raggiungerli e, una volta raggiunti, tutto può succedere. Oggi il Bari è un po’ agnostico, a un passo dai playoff e a un altro dai playout. Sulla carta può sicuramente puntare a qualcosa in più, ma i risultati recenti hanno portato almeno fiducia. Ora che ha iniziato a fare un buon lavoro, la situazione può essere diversa»