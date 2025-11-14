Qual. Mondiale: Finlandia-Malta 0-0, Pohjampalo vicino al gol nei primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Termina la prima frazione di gioco tra la Finlandia del rosanero Pohjanpalo e Malta, match valevole per le qualificazioni ai mondiali 2026. Squadre inchiodate sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, nonostante una supremazia dei padroni di casa a livello di gioco e occasioni.

Parte meglio la Finlandia, che va subito vicina al gol al 3′ con una conclusione ravvicinata di Pohjanpalo che va vicino al gol. Al 34′ ci riprova nuovamente il bomber finlandese su cross di Antman, ma il portiere avversario gli nega la gioia del gol. Le squadre vanno al riposo in parità, nonostante le numerose occasioni della formazione di casa.

