Bari, Dickman: «In B bisogna lottare e cercare di non prendere gol»

In vista dei prossimi impegni di campionato, in casa Bari ha parlato oggi in conferenza stampa il difensore dei biancorossi Lorenzo Dickman, che ha analizzato questo inizio di campionato della squadra di Fabio Caserta.

«All’inizio non abbiamo raccolto quello che speravamo – ha dichiarato – se non avessimo vinto con il Padova saremmo stati ultimi. Da lì è iniziato il nostro percorso, siamo migliorati sulla fase difensiva perché nelle ultime tre abbiamo subito un solo gol e raccolto punti. Poi però bisogna sempre migliorare»

E su cosa migliorare, Dickman dichiara: «Con la palla dobbiamo avere le idee più chiare, ci stiamo lavorando, così come sulle preventive. Ma la sofferenza fa parte del calcio, non è magari bello ma in quel momento avevamo bisogno di compattezza e di portare quei punti che cercavamo»

Infine ecco cosa secondo lui serve in Serie B: «Bisogna sporcarsi le mani in fase difensiva, lottare e cercare di non prendere gol. Poi noi abbiamo le qualità per giocare, a volte vengono fuori ma quelle dipendono soltanto da noi. Cerchiamo di portare in campo le idee che ci vengono trasmesse, che a volte si riesca a creare maggiormente azioni da gol quello dipende da partita a partita»