La Nazione: “Pisa, maggiori ricavi nel bilancio: ma i debiti aumentano”

Il Pisa, attualmente impegnato in campo con l’obiettivo di ottenere la promozione, si prepara per la prossima sfida contro la Juve Stabia. Allo stesso tempo, il club ha reso noti i dati del bilancio al 30 giugno 2024, pubblicati da La Nazione. Il report evidenzia un aumento dei ricavi rispetto alla stagione precedente, risultando in un passivo meno oneroso. Tuttavia, il debito del club è cresciuto, passando da 27 milioni a 35 milioni. Non ci sono stati cambiamenti nel team di gestione, con le conferme delle posizioni di Knaster, Corrado e altri membri della società.

Continue Reading