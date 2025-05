La Nazione: “Pisa, caccia al dopo Inzaghi: Vanoli in pole, attesa per la decisione entro il 6 giugno”

La temperatura si alza in casa Pisa, ma non è (solo) colpa dell’estate. L’uscita di Filippo Inzaghi, ormai destinato al Palermo, ha acceso la macchina organizzativa nerazzurra: secondo quanto riportato da La Nazione, il club di via Battisti vuole stringere i tempi e annunciare il nuovo allenatore entro il weekend successivo al sorteggio del calendario di Serie A 2025/26, previsto per venerdì 6 giugno a Parma.

Un cambio di passo rispetto alle abitudini del recente passato, quando il club si prendeva più tempo per riflettere. L’obiettivo, questa volta, è dare un segnale forte, soprattutto in considerazione del lungo digiuno del Pisa dalla Serie A – 34 anni – e della sua etichetta di neopromossa meno esperta della categoria.

Vanoli in cima alla lista, dopo il colloquio con Pirlo

Dopo aver sondato la disponibilità di Andrea Pirlo, già inserito nel giro di colloqui delle scorse estati, l’attenzione si è spostata con decisione su Paolo Vanoli, attualmente in rotta con il Torino dopo un campionato concluso all’11º posto e con le tensioni accumulate con il presidente Urbano Cairo.

Vanoli, che ha condotto il Venezia alla promozione nel 2024 partendo dal terzo posto e vincendo i playoff, rappresenta un profilo ben conosciuto nel calcio italiano. E vanta, inoltre, un percorso formativo accanto ad Antonio Conte, con esperienze con il tecnico salentino sia in Nazionale, sia al Chelsea, sia all’Inter.

Identikit chiaro: serve un tecnico che valorizzi il gruppo

L’identikit tracciato dalla dirigenza è chiaro: si cerca un allenatore italiano, con esperienza nella gestione delle difficoltà della Serie A, ma soprattutto in grado di valorizzare il parco giocatori, linea guida da sempre centrale nel progetto nerazzurro.

In lista anche Paolo Zanetti, sotto contratto con il Verona fino al 2026 dopo aver centrato la salvezza, mentre altri profili verranno valutati nei prossimi giorni.

L’aria è cambiata: Pisa non vuole più attendere. Il post-Inzaghi è già iniziato e l’annuncio del nuovo allenatore è atteso entro sette giorni.