Tuttosport: “Gasperini-Roma, è fatta. Inzaghi-Palermo, tutte le trattative del giorno in serie A”

Fumata giallorossa in arrivo. Sarà Gian Piero Gasperini il nuovo allenatore della Roma: secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, l’attuale tecnico dell’Atalanta ha scelto di mantenere la parola data ai giallorossi, rifiutando anche un inserimento last minute della Juventus.

Per il tecnico di Grugliasco è pronto un contratto fino al 2028, da 5 milioni netti a stagione più bonus, per guidare un progetto ambizioso che mira al ritorno in Champions League, competizione che Gasperini ha centrato cinque volte con l’Atalanta.

La separazione tra Gasp e la Dea avverrà nelle prossime ore con una risoluzione consensuale del contratto: restano da completare solo le firme. Poi, sarà tempo di ufficialità.

L’Atalanta cerca il successore: Pioli in cima alla lista

Nel frattempo, in casa Atalanta è partita la caccia all’erede. Il primo nome sulla lista è Stefano Pioli, che però deve liberarsi dal contratto con l’Al Nassr. Restano sotto osservazione anche Thiago Motta, Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, quest’ultimo ora più vicino alla Lazio, che gli ha offerto un biennale con opzione per il terzo anno da 2,7 milioni più bonus. Un clamoroso ritorno, considerando l’addio consumato appena 14 mesi fa.

Fiorentina, casting aperto: De Rossi e Farioli tra i nomi

Alla Fiorentina, che ha appena chiuso la breve esperienza con Palladino, restano Daniele De Rossi e Francesco Farioli tra i profili maggiormente valutati, insieme a Marco Baroni (molto vicino al Torino) e Igor Tudor, legato al futuro della panchina bianconera. Intanto, i viola hanno rinnovato fino al 2028 il contratto di David De Gea, blindando il portiere spagnolo.

Pisa: Inzaghi saluta, è sfida Pirlo-Gilardino

Il Pisa ha concesso il via libera a Filippo Inzaghi per trattare con il Palermo, confermando che il futuro dell’ex attaccante non sarà più in Toscana. Per sostituirlo, in pole ci sono due ex compagni di Nazionale: Andrea Pirlo, già incontrato dalla dirigenza, e Alberto Gilardino.

Nella lista dei candidati anche Paolo Zanetti, ancora sotto contratto col Verona, Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli, vicino a lasciare il Torino ma anche nel mirino del Cagliari.

Cagliari e Parma: le prossime mosse

A proposito dei sardi, scendono le quotazioni per la conferma di Davide Nicola. La soluzione interna porta al nome di Fabio Pisacane, pronto a salire dalla Primavera. Infine, settimana prossima sarà decisivo l’incontro tra il Parma e Cristian Chivu per il rinnovo fino al 2027.