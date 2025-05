Juve Stabia, Thiam: «Ci siamo fatti regalo playoff, vogliamo arrivare più lontano possibile»

Ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, è intervenuto l’attuale portiere della Juve Stabia Demba Thiam che ha parlato della stagione dei suoi:

«Abbiamo fatto una piccola impresa. A inizio stagione, da neopromossi, il nostro obiettivo era la salvezza. Ci siamo fatti questo regalo e ora vogliamo arrivare più lontano possibile. Prima però ci sono le ultime due partite di campionato, siamo concentrati. Affronteremo i playoff senza ansia, non abbiamo nulla da perdere. Mister Pagliuca è un perfezionista, prepara le partite in maniera dettagliatissima. Il gioco spesso parte da me, quando posso, mi piace impostare. Ma non sono un calciatore ossessionato da classifiche, dati, statistiche. Odio anche i social, si fa troppo rumore: nel bene e nel male».