Juve Stabia, stallo per Correia: interesse per Longonda

Cambio di direzione in casa Juve Stabia nella trattativa per portare in gialloblù il centrocampista Omar Correia. Il club campano, nonostante ci fosse già un accordo di massima con la Triestina, ha deciso di valutare anche altri profili per il centrocampo: per il franco-senegalese pare ci sia un problema legato alle commissioni degli agenti, i quali chiedono 500mila euro per l’operazione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, le Vespe starebbero pensando al belga Jean-Pierre Longonda, mediano classe 2002 attualmente in forza al Koper: il giovane centrocampista, con il club sloveno, ha collezionato in questa stagione otto presenze fra campionato e turni preliminari di Conference League, mettendo a segno anche un gol.