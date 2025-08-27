Cesena, UFFICIALE: Ogunseye in prestito al Perugia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Il Cesena ha comunicato, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, di aver ceduto al Perugia l’attaccante Roberto Ogunseye. Il giocatore lascia il club a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club umbro. Il centravanti è quindi pronto a una nuova avventura in Serie C dopo aver disputato la passata stagione con la maglia dell’Arezzo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’AC Perugia Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Ogunseye. Tutta la famiglia bianconera intende ringraziare Roberto per la professionalità e la disponibilità mostrate, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura.”

Ultimissime

Tudor

HA RIFIUTATO LA JUVE: il giocatore rimane a Madrid | Tudor ci è rimasto malissimo

Marco Fanfani Agosto 27, 2025

Cesena, UFFICIALE: Ogunseye in prestito al Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Juve Stabia, stallo per Correia: interesse per Longonda

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Escl. Palermo, scambio di documenti con il Catanzaro per Di Francesco

Giorgio Elia Agosto 27, 2025

Avellino, sorpasso sulla Reggiana per Missori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025