Cesena, UFFICIALE: Ogunseye in prestito al Perugia
Il Cesena ha comunicato, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, di aver ceduto al Perugia l’attaccante Roberto Ogunseye. Il giocatore lascia il club a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club umbro. Il centravanti è quindi pronto a una nuova avventura in Serie C dopo aver disputato la passata stagione con la maglia dell’Arezzo.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’AC Perugia Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Roberto Ogunseye. Tutta la famiglia bianconera intende ringraziare Roberto per la professionalità e la disponibilità mostrate, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura.”