Juve Stabia, si dimette l’amministratore delegato Polcino

Attraverso un comunicato tramite i propri canali ufficiali, la Juve Stabia ha reso note le dimissioni dell’amministratore delegato del club, Filippo Polcino, che lascia le vespe dopo 4 anni .

Di seguito il comunicato del club:

“Gli amministratori e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano che Filippo Polcino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della società. Il club desidera esprimere un sentito ringraziamento al dott. Polcino per il lavoro svolto con professionalità, impegno e senso di responsabilità nel corso del suo mandato, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società”