Avellino, Pagliuca verso la panchina: nel pomeriggio l’incontro decisivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
pagliuca empoli

Dopo l’esonero avvenuto nella giornata di ieri di Raffaele Biancolino, l’Avellino è alla ricerca di un nuovo allenatore per gli ultimi mesi di campionato. La scelta dei campani sembrerebbe ormai ricadere nell’ex allenatore dell’Empoli, Guido Pagliuca.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, è in programma per il pomeriggio di oggi l’incontro decisivo per l’approdo in Irpinia del tecnico. Per Pagliuca pronto un contratto sino al 2028, per quella che potrebbe essere la sua seconda avventura in Campania, dopo quella alla Juve Stabia. A meno di clamorose novità, battuta dunque la concorrenza di Fabio Caserta.

