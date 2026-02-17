Padova, Mirabelli: «Preso Di Mariano per rendere imprevedibile la manovra offensiva»

Intervistato ai microfoni di Centrocampo, talk di PadovaSport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato, sulla proprietà e sul futuro della società il direttore sportivo del Padova, Massimiliano Mirabelli, che ha parlato anche dell’acquisto dell’ex Palermo, Francesco Di Mariano.

«Sono stati presi giocatori in grado di rendere più imprevedibile la manovra offensiva, come Di Mariano e Caprari» ha dichiarato il ds, aggiungendo: «Abbiamo accontentato il mister in ogni richiesta, la nuova proprietà si è dimostrata subito disponibile a intervenire».

Mirabelli ha poi parlato della nuova società biancoscudata: «È solida e ambiziosa, può garantire un futuro importante al Calcio Padova. Ora tutta la piazza deve fare un salto di qualità, anche la classe dei giornalisti, che dovrebbe seguire di più la squadra in trasferta».

E fin dove può arrivare il Padova, il ds non ha dubbi: «Ci sono tutte le condizioni per avvicinarsi a realtà come Udinese, Atalanta. Serve più maturità, a 360 gradi, non arrivi lì se una sola componente è forte».

Infine, sul nuovo proprietario Banzato: «È consapevole che c’è da intervenire anche su stadio e centro sportivo, una delle prime cose che ha detto nei nostri incontri preliminari è proprio che non è possibile che il Padova non abbia un suo centro sportivo. Si lavorerà anche in questa direzione»