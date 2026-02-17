Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 6ª di ritorno
Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare disputate il 14 e 15 febbraio 2026, valide per la quarta giornata del girone di ritorno. Il comunicato è stato pubblicato il 17 febbraio 2026 a Milano, a firma del presidente Paolo Bedin.
SOCIETÀ
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
CALCIATORI
Non espulsi – squalifica per una giornata
DOUMBIA Issa (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
GUARINO Gabriele (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
KOFLER Raphael (Südtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
ZARO Giovanni (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)
Per proteste – ammonizione
Settima sanzione
ADAMO Emanuele Pio (Spezia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
ZUELLI Emanuele (Carrarese)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
Ammonizioni
Dodicesima sanzione
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)
Undicesima sanzione
HENDERSON Liam (Sampdoria)
Ottava sanzione
MANGRAVITI Massimiliano (Cesena)
Settima sanzione
SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese)
Sesta sanzione
CALO’ Giacomo (Frosinone)
MISSORI Filippo (Avellino)
REINHART Tobias Elian (Reggiana)
Quarta sanzione con diffida
BEYUKU-BOWUTANKOYI Gady-pierre (Modena)
CANCELLOTTI Tommaso (Avellino)
GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara)
Terza sanzione
CAGNANO Andrea (Pescara)
CURTO Marco (Empoli)
DEGLI INNOCENTI Duccio (Empoli)
KONE Ben Lhassine (Frosinone)
Seconda sanzione
BIASCI Tommaso (Avellino)
COMOTTO Christian (Spezia)
DEFREL Gregoire (Modena)
DELLAVALLE Alessandro (Modena)
FUMAGALLI Tommaso (Reggiana)
LE BORGNE Andrea Paul (Avellino)
MOLINA Salvatore (Südtirol)
RICCI Matteo (Sampdoria)
ROMANO Alessandro Gianni (Spezia)
VERDI Simone (Südtirol)
ZANIMACCHIA Luca (Modena
Prima sanzione
BRUGMAN Gaston (Pescara)
POPOV Bohdan (Empoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
Ammonizione e ammenda di € 1.500 (Terza sanzione)
OLZER Giacomo (Pescara): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di
rigore avversaria
AMMONIZIONE
Sesta sanzione
FRABOTTA Gianluca (Cesena)
Quarta sanzione con diffida
NIELING Bryant (Modena)
RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese)
RUGGERO Marco (Spezia)
Seconda sanzione
LISBOA DA SILVA GO Tiago (Mantova)
VILLA Lorenzo (Padova)
ALLENATORI
Espulsi – squalifica per una giornata
CRISTALDI Gianluca (Modena): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente l’operato arbitrale
DIRIGENTI
Espulsi squalifica per una giornata
STEFANELLI Stefano (Empoli): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale