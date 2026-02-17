Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 6ª di ritorno

Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare disputate il 14 e 15 febbraio 2026, valide per la quarta giornata del girone di ritorno. Il comunicato è stato pubblicato il 17 febbraio 2026 a Milano, a firma del presidente Paolo Bedin.

SOCIETÀ

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

CALCIATORI

Non espulsi – squalifica per una giornata

DOUMBIA Issa (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GUARINO Gabriele (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

KOFLER Raphael (Südtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

ZARO Giovanni (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Per proteste – ammonizione

Settima sanzione

ADAMO Emanuele Pio (Spezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ZUELLI Emanuele (Carrarese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

Ammonizioni

Dodicesima sanzione

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)

Undicesima sanzione

HENDERSON Liam (Sampdoria)

Ottava sanzione

MANGRAVITI Massimiliano (Cesena)

Settima sanzione

SCHIAVI Nicolas Adrian (Carrarese)

Sesta sanzione

CALO’ Giacomo (Frosinone)

MISSORI Filippo (Avellino)

REINHART Tobias Elian (Reggiana)

Quarta sanzione con diffida

BEYUKU-BOWUTANKOYI Gady-pierre (Modena)

CANCELLOTTI Tommaso (Avellino)

GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara)

Terza sanzione

CAGNANO Andrea (Pescara)

CURTO Marco (Empoli)

DEGLI INNOCENTI Duccio (Empoli)

KONE Ben Lhassine (Frosinone)

Seconda sanzione

BIASCI Tommaso (Avellino)

COMOTTO Christian (Spezia)

DEFREL Gregoire (Modena)

DELLAVALLE Alessandro (Modena)

FUMAGALLI Tommaso (Reggiana)

LE BORGNE Andrea Paul (Avellino)

MOLINA Salvatore (Südtirol)

RICCI Matteo (Sampdoria)

ROMANO Alessandro Gianni (Spezia)

VERDI Simone (Südtirol)

ZANIMACCHIA Luca (Modena

Prima sanzione

BRUGMAN Gaston (Pescara)

POPOV Bohdan (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

Ammonizione e ammenda di € 1.500 (Terza sanzione)

OLZER Giacomo (Pescara): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di

rigore avversaria

AMMONIZIONE

Sesta sanzione

FRABOTTA Gianluca (Cesena)

Quarta sanzione con diffida

NIELING Bryant (Modena)

RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese)

RUGGERO Marco (Spezia)

Seconda sanzione

LISBOA DA SILVA GO Tiago (Mantova)

VILLA Lorenzo (Padova)

ALLENATORI

Espulsi – squalifica per una giornata

CRISTALDI Gianluca (Modena): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente l’operato arbitrale

DIRIGENTI

Espulsi squalifica per una giornata

STEFANELLI Stefano (Empoli): per avere, al 35° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale