Juve Stabia-Pescara 2-2. Gli Highlights

Le montagne russe del “Menti” regalano emozioni a raffica e un finale che lascia tutti sospesi. La Juve Stabia costruisce la rimonta e sembra completarla, ma il Pescara di Gorgone resiste e nel finale attutisce l’urto con il gol dell’ex: Sgarbi. È l’ultimo fuoco pirotecnico di una gara sorprendente, raccontata da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport edizione Castellammare di Stabia.

Il Pescara entra in campo con l'urgenza di chi ha bisogno vitale di punti e lo dimostra subito. Tre occasioni in sequenza con Olzer, Dagasso e Corbo aprono la partita e anticipano il meritato vantaggio: Olzer segna sugli sviluppi di un piazzato di Caligara, sfruttando una carambola con Carissoni e la deviazione decisiva di Giorgini che supera Confente. Una ricostruzione puntuale. Lo svantaggio manda in tilt la Juve Stabia e lo stesso Confente rischia la figuraccia poco dopo, lasciandosi sfuggire sul palo un pallone innocuo di Letizia.

Nella ripresa i campani cambiano marcia, ma prima devono incassare altri brividi: Olzer prova dalla distanza e Corbo sfiora di testa il raddoppio. È la scossa definitiva. La Juve Stabia si accende, trascinata da Pierobon: il 10 gialloblù entra in area e serve Correia, che insacca approfittando del buco di Corazza. La gara si ribalta e i padroni di casa prendono fiducia, provando anche a completare l'opera con il neoentrato Zeroli, che però manda largo.

Poi l'episodio che sposta ulteriormente l'inerzia: l'arbitro viene richiamato al Var per un tocco di mano in area di Olzer, check lungo e rigore per la Juve Stabia. Dal dischetto Candellone non sbaglia e firma il sorpasso. Sembra il copione perfetto per gli stabiesi, ma nel finale arriva la beffa. Sgarbi, approfittando di una copertura pigra di Ruggero e Dos Santos, si inserisce in area e trasforma in gol il cross di Brosco, gelando il "Menti" e fissando il risultato sul 2-2 che smorza la festa della rimonta e consegna al Pescara un punto pesante, oltre che meritato per quanto prodotto.