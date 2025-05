Joel Pohjanpalo è il miglior giocatore del mese di aprile della Serie BKT. L’attaccante del Palermo ha ricevuto l’ambito riconoscimento assegnato dalla Lega B, in collaborazione con DAZN, Stats Perform e Luca Leoni – fondatore del podcast “Espresso Cadetto” – grazie alle sue eccezionali prestazioni nel campionato cadetto durante il mese scorso.

Il premio sarà consegnato nel pre-partita di Palermo-Frosinone, gara valida per la 38ª giornata del torneo, nel cerimoniale ufficiale previsto al “Renzo Barbera”. A comunicarlo è la stessa Lega Serie B, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

I numeri del fuoriclasse rosanero

Le statistiche raccolte da Opta parlano chiaro: nel mese di aprile, Pohjanpalo ha preso parte attiva a ben cinque reti del Palermo, realizzando quattro gol e fornendo un assist – almeno due partecipazioni offensive in più rispetto a qualsiasi altro calciatore della categoria nello stesso periodo.

Non solo: con queste quattro marcature, il bomber finlandese è stato il miglior realizzatore del mese, staccando colleghi di reparto come Laurienté e De Luca, fermi a tre gol. A conferma della sua efficacia, è anche tra i migliori attaccanti per tiri totali (13), conclusioni dall’interno dell’area (10) e palloni giocati nei sedici metri avversari (19, a pari merito con Francesco Pio Esposito).

Una conferma da record

Si tratta del quinto riconoscimento MVP nelle ultime tre stagioni per Pohjanpalo, che diventa così il giocatore più premiato da quando è stato istituito il trofeo. Dopo la promozione ottenuta con il Venezia, il centravanti classe 1994 si è trasferito a Palermo lo scorso gennaio. Da allora ha segnato 9 gol e servito 3 assist in 12 presenze, rivelandosi un elemento imprescindibile nello scacchiere offensivo rosanero.

Un vero leader tecnico e carismatico, pronto a trascinare i siciliani nel decisivo sprint finale verso i playoff.