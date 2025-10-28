Izzo dedica il gol a Raffaella Fico: «Te l’avevo promesso»

Dopo il netto 3-0 del Monza sul Palermo al “Renzo Barbera”, il difensore biancorosso Armando Izzo, autore del secondo gol della serata, ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio speciale sui social.

Nelle sue storie Instagram, Izzo ha pubblicato una foto dell’esultanza accompagnandola con la frase: «Te l’avevo promesso», taggando Raffaella Fico, nota showgirl italiana, ex compagna di Mario Balotelli – dal quale ha avuto una figlia – e attuale compagna proprio del difensore del Monza.

Un post che racconta la soddisfazione personale e professionale del calciatore dopo una prestazione da protagonista nella vittoria che rilancia i brianzoli ai piani alti della Serie B.