Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Vasic e Corona sono pronti. Le Douaron non sa quanto è forte»

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa per presentare Palermo-Südtirol, Filippo Inzaghi ha parlato di dubbi di formazione, profondità della rosa e delle insidie della sfida contro la squadra di Castori.

«Dubbi di formazione? Ne ho tanti. Domani ho 21 giocatori che possono essere titolari. Domenica scorsa, sul 3-0, avrei voluto metterli tutti. Chi ha giocato meno può essere decisivo dopo, perché la rosa è profonda».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato l’avversario: «Il Südtirol ha due attaccanti forti, tiene la palla negli ultimi 30 metri e ti viene a prendere uomo su uomo. È una partita che nasconde insidie, ma ormai le partite dipendono soprattutto da noi e questo è un vantaggio».

Spazio anche al reparto offensivo e in particolare a Le Douaron: «Con lui parlo spesso, non si è ancora reso conto di quanto è forte. Può fare ancora di più, ha qualità importanti. Mi auguro che trovi qualche gol in più perché ce l’ha nelle corde. È un ragazzo che si impegna e dà tutto se stesso, merita di essere premiato».

Inzaghi ha sottolineato l’abbondanza davanti: «Ho l’imbarazzo della scelta. Al di là dei volti noti, ho anche Vasic e Corona che sono pronti per fare grandi partite. Tutti, chi in grande e chi in piccolo, possono darci grandi soddisfazioni».

Infine un appello al pubblico: «L’abbiamo preparata in tutti i dettagli. Mi auguro che la nostra gente sia numerosa, abbiamo bisogno del loro affetto e vogliamo regalargli un’altra giornata importante».