Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Vasic e Corona sono pronti. Le Douaron non sa quanto è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (4)

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa per presentare Palermo-Südtirol, Filippo Inzaghi ha parlato di dubbi di formazione, profondità della rosa e delle insidie della sfida contro la squadra di Castori.

«Dubbi di formazione? Ne ho tanti. Domani ho 21 giocatori che possono essere titolari. Domenica scorsa, sul 3-0, avrei voluto metterli tutti. Chi ha giocato meno può essere decisivo dopo, perché la rosa è profonda».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato l’avversario: «Il Südtirol ha due attaccanti forti, tiene la palla negli ultimi 30 metri e ti viene a prendere uomo su uomo. È una partita che nasconde insidie, ma ormai le partite dipendono soprattutto da noi e questo è un vantaggio».

Spazio anche al reparto offensivo e in particolare a Le Douaron: «Con lui parlo spesso, non si è ancora reso conto di quanto è forte. Può fare ancora di più, ha qualità importanti. Mi auguro che trovi qualche gol in più perché ce l’ha nelle corde. È un ragazzo che si impegna e dà tutto se stesso, merita di essere premiato».

Inzaghi ha sottolineato l’abbondanza davanti: «Ho l’imbarazzo della scelta. Al di là dei volti noti, ho anche Vasic e Corona che sono pronti per fare grandi partite. Tutti, chi in grande e chi in piccolo, possono darci grandi soddisfazioni».

Infine un appello al pubblico: «L’abbiamo preparata in tutti i dettagli. Mi auguro che la nostra gente sia numerosa, abbiamo bisogno del loro affetto e vogliamo regalargli un’altra giornata importante».

Altre notizie

inzaghi conferenza (6)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Saremo protagonisti fino alla fine. Berlusconi mi ha trasmesso una mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (3)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Magnani pronto. Quanto fatto deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (2)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (1)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file1 - 2026-02-20T120448.626

Sudtirol, Castori verso il Palermo: «Affronteremo una delle 4 corazzate del campionato, servirà prestazione di livello assoluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (105) ranocchia le douaron ceccaroni

Repubblica: “I numeri dicono rosanero. Ma rispetto al passato le squadre di testa volano”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (87) corona romano

Palermo, le scelte funzionano ma gli under spariscono dai radar

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen scalda i motori: in difesa è corsa a tre”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (28) ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, fidati di Ceccaroni: con il Südtirol sa come colpire”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (59) peda

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (101) gyasi peda

Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

inzaghi conferenza (6)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Saremo protagonisti fino alla fine. Berlusconi mi ha trasmesso una mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (4)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Vasic e Corona sono pronti. Le Douaron non sa quanto è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (3)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Magnani pronto. Quanto fatto deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (2)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (1)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026