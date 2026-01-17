Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Siamo sulla strada giusta, Magnani…»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

In vista della sfida di domani contro lo Spezia, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa commentando la situazione della squadra e le aspettative per la partita.

«La consapevolezza di essere forti in difesa non ci deve far essere troppo sicuri. I cambi non c’entrano, sono le solite frasi fatte per destabilizzare. I cambi si fanno per vincere. Se sei in vantaggio gli avversari attaccano e tu devi chiudere la partita. Abbiamo avuto più volte l’occasione di chiudere la gara e non le abbiamo sfruttate. In tante cose dobbiamo migliorare, ma la strada è quella giusta».

Sul ritorno di Magnani, Inzaghi ha aggiunto: «Sono molto felice per lui, è importante. Se torna, le sue questioni familiari, che sono importanti, cominciano a essere sulla strada giusta. Per ora è infortunato, ma quando rientrerà avremo un’arma in più. Abbiamo la miglior difesa del campionato e aggiungere un pezzo da novanta come lui sarà fondamentale».

Ultimissime

Monza-Frosinone, Alvini: «Crediamo nella Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Gomes è un titolare. Ceccaroni? Ha avuto la febbre, Veroli è una garanzia»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Domani servirà una grande risposta. Squalifica? Mia espulsione ingiusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Se giochiamo così, vinciamo. Vasic sta migliorando»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026

Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Ci manca cattiveria nel chiudere le partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 17, 2026