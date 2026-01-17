Inzaghi presenta Palermo-Spezia: «Siamo sulla strada giusta, Magnani…»

In vista della sfida di domani contro lo Spezia, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa commentando la situazione della squadra e le aspettative per la partita.

«La consapevolezza di essere forti in difesa non ci deve far essere troppo sicuri. I cambi non c’entrano, sono le solite frasi fatte per destabilizzare. I cambi si fanno per vincere. Se sei in vantaggio gli avversari attaccano e tu devi chiudere la partita. Abbiamo avuto più volte l’occasione di chiudere la gara e non le abbiamo sfruttate. In tante cose dobbiamo migliorare, ma la strada è quella giusta».

Sul ritorno di Magnani, Inzaghi ha aggiunto: «Sono molto felice per lui, è importante. Se torna, le sue questioni familiari, che sono importanti, cominciano a essere sulla strada giusta. Per ora è infortunato, ma quando rientrerà avremo un’arma in più. Abbiamo la miglior difesa del campionato e aggiungere un pezzo da novanta come lui sarà fondamentale».