Inzaghi mania in Francia: il tecnico del Palermo diventa icona musicale

Il mister del Palermo Filippo Inzaghi non è entrato solamente nei cuori dei tifosi rosanero. Con l’ultima vittoria in campionato contro il Bari, l’ex tecnico di Pisa e Reggina ha ulteriormente consolidato il suo legame con la piazza siciliana. Ma “Super Pippo” non è solo un simbolo a Palermo: il suo nome è ormai diventato una vera e propria icona anche in Francia.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il cognome Inzaghi è ormai considerato un neologismo, sinonimo di chi sa “essere nel posto giusto al momento giusto”. Un concetto che descrive perfettamente le qualità da attaccante di Pippo, sempre pronto a sfruttare l’occasione decisiva, ma che oggi va oltre il calcio e trova spazio persino nella musica.

In Francia, infatti, Inzaghi è spesso citato come “Renard des surfaces” – la “volpe dell’area di rigore” – ed è diventato un riferimento culturale. Negli ultimi mesi sono usciti diversi brani che portano il suo nome: ben quattro canzoni, di cui tre intitolate proprio “Inzaghi”. Su tutte spicca “Nagasaki” del rapper Marou Chenko, che solo su Spotify ha superato i 6 milioni di ascolti. Nel testo viene citato proprio il tecnico del Palermo, accostato a divinità, motociclette e Giappone.

Lo stesso Inzaghi ha commentato con orgoglio questa inaspettata popolarità:

«Sono felice di sapere che i giovani mi vedono come un simbolo di opportunismo sportivo e tenacia. Sono spesso citato nel rap francese, ed è come se il mio modo di giocare fosse diventato un linguaggio universale che parla a coloro che non smettono mai di credere che il momento giusto alla fine arriverà».

Un’icona dentro e fuori dal campo, capace di trasformare la sua fame da bomber in un simbolo che supera i confini del calcio e contagia anche il mondo della musica.

