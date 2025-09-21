COLPO CHIUSO PER GENNAIO: Allegri e Tare lo hanno scippato ai bianconeri | Regalo in difesa

Il calciomercato non si ferma mai.

Il calciomercato è diventato un fenomeno che va oltre le semplici finestre ufficiali. Anche quando i trasferimenti sono chiusi, procuratori, dirigenti e osservatori continuano a muoversi nell’ombra, preparando le strategie future. Trattative sotterranee, incontri riservati e primi contatti con giocatori e club rivali tengono viva l’attenzione durante tutto l’anno, alimentando un interesse che non conosce pause.

In questo scenario, i media e i tifosi hanno un ruolo fondamentale: le indiscrezioni di mercato, i “rumors” e le anticipazioni creano un flusso costante di notizie che accende dibattiti e aspettative. Non esiste più un vero silenzio, perché ogni giorno può emergere una nuova pista, un possibile affare o una trattativa sorprendente. Il calciomercato diventa così un racconto continuo, capace di catalizzare l’interesse anche nei periodi senza partite.

Le società stesse hanno imparato a sfruttare questa dinamica. Molti club costruiscono la loro credibilità e attrattiva anche attraverso il mercato, puntando su colpi mediatici o su operazioni mirate che consolidano il progetto tecnico. Per restare competitivi, è necessario programmare con largo anticipo, monitorare i talenti emergenti e anticipare le mosse dei rivali. Un lavoro costante che non può limitarsi ai pochi mesi di apertura ufficiale delle trattative.

Il calciomercato non è più soltanto un momento, ma un processo permanente. È diventato parte integrante dello spettacolo calcistico, capace di generare emozioni, speranze e delusioni quanto una partita giocata in campo. Per i tifosi rappresenta un sogno continuo; per dirigenti e allenatori, una sfida strategica che non conosce sosta.

Milan già al lavoro per il mercato

Gennaio è ancora lontano, ma in casa Milan si pianifica già la prossima sessione di mercato. La dirigenza di via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparata e punta a rinforzare la rosa per permettere ad Allegri di alzare ulteriormente il livello qualitativo della squadra. L’avvio di campionato è stato altalenante: alla sconfitta interna contro la Cremonese hanno fatto seguito due vittorie convincenti contro Lecce e Bologna, entrambe senza subire reti.

Merito di una difesa solida e del lavoro dell’allenatore, che è riuscito a registrare il reparto arretrato. Tuttavia, la società pensa di aggiungere un rinforzo proprio in difesa già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe Thomas Kristensen dell’Udinese, prossimo avversario dei rossoneri.

L’idea per rinforzare la difesa

Il centrale danese rappresenterebbe un profilo interessante per il Milan: solido fisicamente, bravo nel gioco aereo e capace di impostare dal basso, qualità sempre più ricercata nei moderni difensori. Il suo arrivo porterebbe centimetri e alternative preziose a un reparto che necessita di ulteriore profondità.

L’ostacolo principale è il costo del cartellino, superiore ai 15 milioni di euro. Kristensen, arrivato in Friuli sul gong del mercato estivo 2023, ha già accumulato 54 presenze con la maglia bianconera, arricchite da due gol, l’ultimo proprio in questo avvio di stagione. Un investimento importante, che il Milan valuta con attenzione.