Serie A: Inter avanti 1-0 all’intervallo sul Sassuolo

Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Inter e Sassuolo al “Meazza”. La squadra di Inzaghi, dopo un avvio intenso, ha trovato il gol del vantaggio al 14’ con Federico Dimarco, bravo a inserirsi su assist di Sucic e a battere Muric con un sinistro preciso all’angolino basso.

I nerazzurri hanno spinto forte nei primi 20 minuti: occasioni per Carlos Augusto, fermato da Muric, e per Thuram, impreciso sotto porta. Anche Calhanoglu ha sfiorato il raddoppio con una conclusione potente dal limite.

Il Sassuolo ha provato a reagire soprattutto con Berardi e Laurienté, i più attivi: l’attaccante neroverde ha impegnato Martinez con un destro dal limite e ha sfiorato il pari al 19’, mentre nel finale Laurienté ha avuto una chance in area respinta dalla difesa.

Il primo tempo si è acceso anche sul piano fisico: ammonito Calhanoglu, qualche contatto duro e un paio di interventi dello staff medico per Dumfries e Berardi.