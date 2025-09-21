Serie B, il Padova rimonta e batte l’Entella 2-1. La classifica aggiornata

Vittoria in rimonta e tre punti pesantissimi per il Padova, che al “Euganeo” supera la Virtus Entella 2-1 dopo una gara intensa e ricca di episodi. Gli ospiti si erano portati avanti a fine primo tempo con una prodezza di Karic, ma nella ripresa i biancoscudati hanno ribaltato il match grazie al rigore trasformato da Bortolussi e al sigillo di Harder.

L’avvio è equilibrato ma con il Padova più intraprendente: al 9’ Fusi colpisce un palo clamoroso a Colombi battuto. I liguri rispondono con Franzoni e Di Mario, trovando però un Fortin sempre attento. Al 45’ arriva il vantaggio ospite: Di Mario appoggia a Karic che calcia forte dal limite, trovando l’angolo alla sinistra del portiere biancoscudato non esente da colpe. Pochi istanti dopo il Padova trova l’immediato pari con Bortolussi, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico di Perrotta. Si va così al riposo con l’Entella avanti 1-0.

La partita cambia al 50’, quando Tiritiello trattiene Sgarbi in area: doppia ammonizione ed espulsione per il difensore ligure, oltre al calcio di rigore per i veneti. Dal dischetto Bortolussi non sbaglia e firma l’1-1. Con l’uomo in più il Padova prende il controllo del gioco e al 74’ completa la rimonta: Capelli serve Harder che lascia partire un destro preciso e potente dal limite, infilando Colombi nell’angolino basso per il 2-1.

La classifica aggiornata

Modena – 10

Palermo – 10

Cesena – 10

Frosinone – 8

Monza – 7

Avellino – 7

Juve Stabia – 6

Carrarese – 5

Reggiana – 5

Südtirol – 5

Venezia – 5

Entella – 5

Pescara – 4

Catanzaro – 4

Padova – 4

Empoli – 4

Mantova – 3

Spezia – 2

Bari – 1

Sampdoria – 0