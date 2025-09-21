Serie C Girone A, primi tempi: avanti Albinoleffe e Brescia
Prime frazioni già ricche di emozioni nelle gare del Girone A di Serie C iniziate alle 20.30.
Ad Albino, l’Albinoleffe chiude il primo tempo in vantaggio sul Cittadella: decisiva la rete di Mandelli all’11’, che ha sbloccato l’incontro.
Al “Rigamonti” partenza sprint del Brescia contro la Giana Erminio: dopo appena 3 minuti ci pensa Di Molfetta a siglare l’1-0, seguito dal raddoppio di Maistrello al 18’. Rondinelle avanti 2-0 all’intervallo.
Albinoleffe-Cittadella 1-0
Brescia-Giana Erminio 2-0