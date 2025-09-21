Serie C Girone A, primi tempi: avanti Albinoleffe e Brescia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Prime frazioni già ricche di emozioni nelle gare del Girone A di Serie C iniziate alle 20.30.

Ad Albino, l’Albinoleffe chiude il primo tempo in vantaggio sul Cittadella: decisiva la rete di Mandelli all’11’, che ha sbloccato l’incontro.

Al “Rigamonti” partenza sprint del Brescia contro la Giana Erminio: dopo appena 3 minuti ci pensa Di Molfetta a siglare l’1-0, seguito dal raddoppio di Maistrello al 18’. Rondinelle avanti 2-0 all’intervallo.

Albinoleffe-Cittadella 1-0
Brescia-Giana Erminio 2-0

Ultimissime

Inzaghi mania in Francia: il tecnico del Palermo diventa icona musicale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025
Allegri Bremer

COLPO CHIUSO PER GENNAIO: Allegri e Tare lo hanno scippato ai bianconeri | Regalo in difesa

Marco Fanfani Settembre 21, 2025

Serie A: Inter avanti 1-0 all’intervallo sul Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie B, il Padova rimonta e batte l’Entella 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie C Girone A, primi tempi: avanti Albinoleffe e Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025