Crisi Sampdoria, l’ex Grandoni: «Esonero Donati prossimo passo»

Parole durissime quelle pronunciate da Alessandro Grandoni, ex difensore della Sampdoria, che a Telenord ha commentato il momento complicato dei blucerchiati e in particolare la posizione di Massimo Donati. L’allenatore, subentrato da poco, è già al centro delle voci su un possibile esonero.

Grandoni non ha risparmiato critiche alla società: «L’esonero di Donati sarà probabilmente il prossimo passo, se non sarà adesso immagino con un altro risultato negativo. Purtroppo la strada per lui e tutto l’ambiente Sampdoria penso sia questa. Donati sarà semplicemente un’altra vittima di tutto questo sistema Sampdoria».

L’ex difensore, che con la maglia blucerchiata ha collezionato oltre 150 presenze tra il 1998 e il 2004, ha aggiunto: «Possiamo però discutere sul fatto che lui potesse essere l’allenatore giusto, inesperto. Possiamo parlarne all’infinito ma sicuramente è una vittima di questo sistema che ormai facciamo fatica a capire».