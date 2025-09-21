Serie C Girone A: vittorie di Albinoleffe e Brescia. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Nelle ultime partite del Girone A di Serie C, l’Albinoleffe ha battuto il Cittadella 2-1. Mandelli aveva aperto le marcature all’11’, Pavan ha pareggiato al 75’ e Sali ha segnato il gol della vittoria all’89’. Il Brescia ha superato la Giana Erminio 2-0, grazie alle reti di Di Molfetta al 3’ e di Maistrello al 18’.

Risultati finali e classifica aggiornata:

Albinoleffe-Cittadella 2-1
Brescia-Giana Erminio 2-0

La classifica

L.R. Vicenza – 13

Lecco – 13

Brescia – 12

Pergolettese – 9

Pro Vercelli – 9

Inter U23 – 8

Renate – 8

Alcione Milano – 8

Arzignano – 7

Virtus Verona – 5

Trento – 5

Giana Erminio – 5

AlbinoLeffe – 5

Dolomiti Bellunesi – 4

Novara – 4

Cittadella – 4

Lumezzane – 2

Pro Patria – 2

Ospitaletto – 1

Triestina – -12

Ultimissime

Serie A, l’Inter batte il Sassuolo 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie C Girone A: vittorie di Albinoleffe e Brescia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Inzaghi mania in Francia: il tecnico del Palermo diventa icona musicale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025
Allegri Bremer

COLPO CHIUSO PER GENNAIO: Allegri e Tare lo hanno scippato ai bianconeri | Regalo in difesa

Marco Fanfani Settembre 21, 2025

Serie A: Inter avanti 1-0 all’intervallo sul Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025