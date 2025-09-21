Serie C Girone A: vittorie di Albinoleffe e Brescia. La classifica aggiornata
Nelle ultime partite del Girone A di Serie C, l’Albinoleffe ha battuto il Cittadella 2-1. Mandelli aveva aperto le marcature all’11’, Pavan ha pareggiato al 75’ e Sali ha segnato il gol della vittoria all’89’. Il Brescia ha superato la Giana Erminio 2-0, grazie alle reti di Di Molfetta al 3’ e di Maistrello al 18’.
Risultati finali e classifica aggiornata:
Albinoleffe-Cittadella 2-1
Brescia-Giana Erminio 2-0
La classifica
L.R. Vicenza – 13
Lecco – 13
Brescia – 12
Pergolettese – 9
Pro Vercelli – 9
Inter U23 – 8
Renate – 8
Alcione Milano – 8
Arzignano – 7
Virtus Verona – 5
Trento – 5
Giana Erminio – 5
AlbinoLeffe – 5
Dolomiti Bellunesi – 4
Novara – 4
Cittadella – 4
Lumezzane – 2
Pro Patria – 2
Ospitaletto – 1
Triestina – -12