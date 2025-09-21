Serie A, l’Inter batte il Sassuolo 2-1. La classifica aggiornata
L’Inter ha superato il Sassuolo 2-1 nel posticipo di Serie A, grazie alle reti di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Il primo gol è arrivato al 14’, con Dimarco che ha finalizzato un’azione personale all’angolino basso di sinistra, portando in vantaggio i padroni di casa.
Al 81’ Carlos Augusto ha raddoppiato con un tiro deviato che ha spiazzato il portiere, mentre Domenico Berardi ha accorciato le distanze per il Sassuolo al 84’, siglando il definitivo 2-1 dopo un’azione combinata in area con Walid Cheddira.
Nonostante alcune buone occasioni per entrambe le squadre, l’Inter ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti preziosi in classifica.
LA CLASSIFICA
Juventus- 10 punti
Napoli- 9 punti
Milan- 9 punti
Roma- 9 punti
Atalanta- 8 punti
Cremonese- 8 punti
Cagliari- 7 punti
Udinese- 7 punti
Como – 7 punti
Inter – 6 punti
Bologna- 6 punti
Torino- 4 punti
Sassuolo- 3 punti
Lazio- 3 punti
Verona- 3 punti
Fiorentina- 2 punti
Genoa- 2 punti
Parma- 2 punti
Pisa- 1 punto
Lecce- 1 punto