Serie A, l’Inter batte il Sassuolo 2-1. La classifica aggiornata

L’Inter ha superato il Sassuolo 2-1 nel posticipo di Serie A, grazie alle reti di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Il primo gol è arrivato al 14’, con Dimarco che ha finalizzato un’azione personale all’angolino basso di sinistra, portando in vantaggio i padroni di casa.

Al 81’ Carlos Augusto ha raddoppiato con un tiro deviato che ha spiazzato il portiere, mentre Domenico Berardi ha accorciato le distanze per il Sassuolo al 84’, siglando il definitivo 2-1 dopo un’azione combinata in area con Walid Cheddira.

Nonostante alcune buone occasioni per entrambe le squadre, l’Inter ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti preziosi in classifica.

LA CLASSIFICA

Juventus- 10 punti

Napoli- 9 punti

Milan- 9 punti

Roma- 9 punti

Atalanta- 8 punti

Cremonese- 8 punti

Cagliari- 7 punti

Udinese- 7 punti

Como – 7 punti

Inter – 6 punti

Bologna- 6 punti

Torino- 4 punti

Sassuolo- 3 punti

Lazio- 3 punti

Verona- 3 punti

Fiorentina- 2 punti

Genoa- 2 punti

Parma- 2 punti

Pisa- 1 punto

Lecce- 1 punto