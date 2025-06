Inzaghi lascia Pisa: volo per Formentera in attesa della risoluzione

Filippo Inzaghi ha lasciato Pisa. Il tecnico piacentino, ancora ufficialmente legato al club nerazzurro da un contratto biennale, ha deciso di prendersi una pausa in un momento cruciale per il suo futuro. Come riportato da Michele Bufalino su Sestaporta.news, nella mattinata di ieri Inzaghi è stato avvistato all’aeroporto “Galilei” di Pisa, da dove è partito alle ore 10:30 per raggiungere Formentera, accompagnato dalla sua famiglia.

Una breve vacanza che arriva mentre la trattativa per la sua separazione dal Pisa è ancora in fase di stallo. Il tecnico, reduce dalla promozione in Serie A, non ha trovato l’intesa con la dirigenza per un progetto tecnico condiviso nel massimo campionato, e ha quindi deciso di interrompere momentaneamente i contatti diretti, in attesa che la situazione si sblocchi.

Secondo quanto sottolinea ancora Bufalino su Sestaporta.news, sarà proprio nei prossimi giorni che si entrerà nel vivo della risoluzione contrattuale, indispensabile affinché Inzaghi possa approdare al Palermo, che lo aspetta come prima scelta per la panchina. In caso contrario, i rosanero potrebbero virare su un altro profilo, con Giovanni Stroppa tra i nomi più caldi.

Mentre il Pisa valuta il futuro della propria panchina con incontri in corso tra Forte dei Marmi e Parma, Inzaghi si gode una parentesi di relax nelle Baleari. Ma il tempo stringe, e la definizione del suo futuro è ormai alle porte.