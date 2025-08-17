Inzaghi: «Grande personalità, ora iniziamo al meglio il campionato»

Il Palermo supera la Cremonese ai calci di rigore e conquista il pass per il turno successivo di Coppa Italia. Al termine della sfida dello “Zini”, l’allenatore rosanero Pippo Inzaghi ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club.

«Siamo molto contenti – ha dichiarato Inzaghi – perché al di là dei rigori abbiamo giocato una grande partita di personalità su un campo difficile contro una squadra di Serie A. Probabilmente avremmo meritato di andare in vantaggio già nei novanta minuti, abbiamo concesso pochissimo e siamo stati compatti».

Il tecnico ha poi aggiunto: «Ci sono ancora cose da migliorare, ma sono qui da poco e vedere la squadra con questo spirito, questa attitudine e la felicità dei ragazzi sotto la curva è davvero positivo. Speriamo che sia di buon auspicio per sabato, quando inizierà il campionato e vorremmo partire nel migliore dei modi».