Bardi: «Prestazione di sacrificio, con questo spirito possiamo toglierci soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Esordio speciale in maglia rosanero per Francesco Bardi, protagonista del match di Coppa Italia contro la Cremonese. Ai microfoni ufficiali del Palermo, il portiere ha sottolineato l’importanza della prestazione collettiva: «È stata una prestazione importante, abbiamo lottato su ogni pallone e questo è lo spirito che ci deve raccontare e distinguere per il campionato».

Lo sguardo è già rivolto al debutto in Serie B, previsto sabato prossimo al “Barbera” contro la Reggiana: «Sappiamo che ci aspetta una battaglia, ma sono sicuro che con questo spirito possiamo toglierci soddisfazioni. La Reggiana è una squadra forte e rodata, ma noi dobbiamo avere la stessa attitudine mostrata oggi».

Infine, un pensiero per il lavoro del nuovo allenatore: «Il mister già dall’inizio ci ha detto che la cosa più importante è il sacrificio. Oggi l’abbiamo dimostrato e sono convinto che con questa attitudine potremo raggiungere risultati importanti».

