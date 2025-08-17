Coppa Italia, HIGHLIGHTS Cremonese–Palermo: i rigori sorridono ai rosanero

La sfida di Coppa Italia tra Cremonese e Palermo allo Zini si è decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Protagonista assoluto Francesco Bardi, che ha neutralizzato il tiro dal dischetto di De Luca consegnando la qualificazione ai rosanero.

Dal dischetto non hanno tremato Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni, tutti a segno con freddezza. Per i grigiorossi in gol Vazquez, Bondo, Mussolini e Terracciano, ma l’errore decisivo ha condannato la squadra di Nicola.

Il Palermo di Inzaghi vola così agli ottavi di finale di Coppa Italia, trascinato dai suoi rigoristi e dalle parate del portiere.