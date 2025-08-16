Cremonese, Nicola: «Il Palermo più di noi ha fatto solo il rigore finale»

Dopo la sconfitta ai rigori contro il Palermo, che ha decretato l’eliminazione della Cremonese dalla Coppa Italia 2025-2026, l’allenatore Davide Nicola ha commentato a caldo la prestazione dei suoi ai microfoni di Mediaset.

Un primo bilancio stagionale, con un occhio alla gara e uno alla Serie A ormai imminente.

«Credo intanto che nessuna delle due squadre abbia avuto occasioni, era una partita da pareggio “schiantato” tra due ottime squadre», ha dichiarato Nicola. «Siamo all’inizio, non siamo sicuramente in fase di completamento… Il Palermo ha preso giocatori importanti, loro per il loro obiettivo sono a posto. Noi non ancora, però ho visto buoni movimenti a livello difensivo, di costruzione e in attacco. Il Palermo più di noi ha fatto solo il rigore finale».

A una settimana dalla prima di campionato contro il Milan, Nicola ammette che la rosa non è ancora al completo:

«La Cremonese sa benissimo che per essere competitiva in Serie A deve porsi un obiettivo e lo stiamo perseguendo. Continuiamo a lavorare nel quotidiano, in attesa di completarci. La stagione della Cremo dev’essere messa in chiaro per tutti: mantenere la categoria non è mai facile, specie per una neopromossa. Per noi è stata una partita positiva sotto tanti punti di vista, chiaro che avremmo voluto passare il turno».

Infine, le sensazioni più incoraggianti arrivate dalla sfida con il Palermo:

«Intanto la difesa è ampiamente rinnovata, acquistando diversi giovani tra cui Floriani Mussolini e Terracciano, anche se questi ha già più esperienza. Poi c’è Baschirotto, c’è Pezzella, quindi Zerbin. Bianchetti è il leader del gruppo, Bondo poteva fare massimo mezz’ora; Vandeputte si è mosso bene… Stiamo cercando di assumere un atteggiamento positivo a livello di possesso per fare male ad avversari di livello. Il Palermo lo è, oggi può essere equiparato a noi. Continuiamo a lavorare con grande convinzione».