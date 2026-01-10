Inzaghi, gennaio ti porta bene

Gennaio come mese chiave, quasi un alleato naturale. Per Filippo Inzaghi il nuovo anno ha spesso rappresentato un momento di svolta, e il Palermo spera di poterne beneficiare. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nel 2025 gennaio è stato uno dei mesi più fruttuosi per il tecnico, che ora punta a replicare quel rendimento anche in rosanero.

Dieci i punti a disposizione nel mese che può indirizzare in maniera concreta la corsa alla Serie A. L’anno scorso, alla guida del Pisa, Inzaghi aveva ottenuto tre vittorie — una delle quali al “Barbera” — e un pareggio, risultati che avevano consolidato il piazzamento in zona promozione. Un precedente che, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, alimenta fiducia e aspettative attorno al Palermo.

Al momento i rosanero sono ancora fuori dalle prime posizioni che valgono la promozione diretta, ma il margine resta contenuto. Se gennaio dovesse chiudersi con quattro risultati positivi contro avversari di prestigio come Mantova, Spezia, Modena e Bari, si aprirebbero scenari decisamente più incoraggianti. Un passaggio cruciale della stagione, come rimarca ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in grado di cambiare percezione e classifica.

Gennaio porta bene a Inzaghi anche guardando più indietro. Nel 2020, alla guida del Benevento, “Superpippo” aveva iniziato l’anno con una vittoria e un pareggio, avviando una cavalcata che si sarebbe chiusa con il record di punti in Serie B: 86. Un dato che torna d’attualità e che rappresenta un riferimento ideale per il Palermo, come ricostruisce Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

La storia recente insegna che gennaio non è un mese come gli altri. Per Inzaghi può diventare ancora una volta il momento della svolta, per il Palermo l’occasione di trasformare le ambizioni in un obiettivo concreto.