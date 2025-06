Il Secolo: “Tre club di Serie A vogliono Aurelio”

Non è mai stato realmente in orbita Spezia il nome di Francesco Camarda, mentre è stato vagliato — salvo poi essere scartato su indicazione dell’allenatore — anche Bartesaghi, sempre in quota Milan. Lo scrive Armando Napoletano su Il Secolo XIX, facendo il punto sul mercato in entrata e uscita del club ligure.

Intanto si accendono i riflettori su Giuseppe Aurelio, riscattato dal Palermo per 400 mila euro. Dopo l’interesse di Cagliari e Verona, secondo quanto riportato ancora da Napoletano su Il Secolo XIX, anche il Genoa avrebbe chiesto informazioni sulla situazione contrattuale del terzino sinistro. Il giocatore, classe ’00, ha firmato un prolungamento con lo Spezia fino al 30 giugno 2028, con relativo adeguamento dell’ingaggio rispetto a quanto percepiva in rosanero.

Per ora Aurelio resta a disposizione del tecnico D’Angelo, ma le dinamiche di un mercato lungo e le necessità economiche dello Spezia potrebbero cambiare gli scenari. Come sottolinea Armando Napoletano sulle pagine de Il Secolo XIX, in Italia non ci sono molti mancini con le sue caratteristiche e, proprio per questo, l’equilibrio tra costo e rendimento potrebbe renderlo un profilo appetibile per diversi club.