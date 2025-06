Gazzetta dello Sport: “Gomez-Padova, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Mentre il Frosinone valuta la guida tecnica della prossima stagione con Massimiliano Alvini in cima alla lista dei desideri e William Viali subito a seguire, è il Bari ad accendere le prime scintille del mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancorossi stanno definendo il passaggio in prestito di Gabriele Calvani al Genoa, dopo l’esperienza a Brescia, e sono al lavoro anche sul giovane Pagano (di proprietà della Roma, lo scorso anno a Catanzaro).

Sempre secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico Caserta avrebbe espresso gradimento per due volti già noti della sua avventura calabrese: Quagliata (oggi alla Cremonese) e Cassandro (al Como). Sul fronte delle concorrenti, si muove anche l’Empoli, che ha ufficializzato l’arrivo del trequartista Edoardo Saporiti (ex Lucchese) e tiene d’occhio Marco Bellich, centrale difensivo già allenato da Guido Pagliuca alla Juve Stabia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le altre operazioni in corso: la Reggiana segue da vicino Missori del Sassuolo, mentre l’Avellino è a un passo da Simic (svincolato dal Maccabi Haifa, ex Bari) e da Valerio Crespi, attaccante della Lazio reduce da un prestito alla Feralpisalò.

Intanto, a Padova proseguono i negoziati con un fondo americano per il passaggio di proprietà. Ma la notizia che accende l’immaginazione dei tifosi arriva sempre dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: è stata avviata la trattativa per portare in Serie B Alejandro “Papu” Gomez, svincolato e pronto a rimettersi in gioco. Un colpo da sogno per alzare subito l’asticella. In arrivo, inoltre, Harder dalla Fiorentina, centrocampista che dovrebbe trasferirsi in prestito.