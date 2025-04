Il Secolo: “Spezia, altro cambio di proprietà. Il club passa a un gruppo miliardario newyorkese”

Il 4 febbraio scorso, lo Spezia della famiglia Platek è stato ceduto a FC32, con Paul Francis a capo del progetto. A distanza di pochissimi mesi, il club ligure si prepara ad un ennesimo e inaspettato cambio societario. Come riporta “Il Secolo XIX“, i bianconeri si preparano ad essere prelevati da un gruppo miliardario di New York e, nelle prossime ore, è atteso l’annuncio ufficiale. La nuova e attuale proprietà, che aveva ottemperato ai pagamenti per la scadenza dello scorso 16 aprile, avrebbe scartato alcune cordate di imprenditori svizzeri o italiani, per poi impostare un trust per trovare una soluzione continuativa.

