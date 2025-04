Trasferta di Catanzaro vietata, il Palermo ai tifosi: “Non saremo mai soli”

Dopo la trasferta di Bari, i tifosi di Palermo dovranno rinunciare anche alla partita esterna contro il Catanzaro. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società rosanero, la quale ha fatto il possibile per poter contare sull’amore e la passione dei propri sostenitori in un match importantissimo considerata la posta in palio. Il club siciliano, dopo aver ricevuto esito negativo dall’organo amministrativo, ha rivolto un pensiero ai suoi tifosi attraverso i propri canali social: “Dopo Bari, anche a Catanzaro – nonostante il nostro impegno – saremo da soli. Ma lo sappiamo tutti: noi, da soli, non saremo mai. Solo insieme siamo il Palermo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)