Catanzaro, l’iniziativa per i tifosi all’estero: il match contro il Palermo sarà visibile gratuitamente. Le info

Domenica 27 aprile andrà in scena Catanzaro-Palermo, gara valida per la 35esima giornata di Serie B. Entrambe le squadre, impegnate nella lotta playoff, sono a caccia di punti per consolidare l’obiettivo. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per assistere ad un match dalle tante emozioni, con i calabresi che possono contare sul sostegno del proprio pubblico per provare ad allungare le distanza sui rosanero.

Tuttavia, il club giallorosso non si dimentica dei tanti suoi sostenitori che ad oggi seguono la squadra dall’estero. Infatti, attraverso un post pubblicato su Instagram, il Catanzaro ha annunciato che la sfida contro il Palermo sarà visibile gratuitamente sul canale “Destination Calcio”. USA, UK, Canada, Irlanda, Caraibi e Sud America sono i Paesi in cui sarà possibile assistere alla gara di domenica. Di seguito il link del canale streaming:

https://tv.destinationcalcio.com/index.html?menuId=538

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Catanzaro 1929 (@uscatanzaro1929official)