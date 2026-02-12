Il Secolo: “Entella, missione Palermo. Tornano Guiu e Dalla Vecchia”

Missione Palermo ufficialmente iniziata per l’Entella di Andrea Chiappella. Come racconta Il Secolo XIX, la squadra si è ritrovata a Leivi poche ore dopo il prezioso successo casalingo contro il Cesena per avviare la marcia di avvicinamento alla trasferta di sabato pomeriggio al “Barbera” (ore 15).

Seduta di scarico per chi ha disputato l’intera gara sotto la pioggia battente, lavoro più intenso per chi ha giocato solo uno spezzone o è rimasto in panchina. L’allenamento odierno rappresenterà di fatto l’unica vera seduta a disposizione di Chiappella per preparare la sfida contro i rosanero.

Il tecnico ha già inquadrato la partita nel post-Cesena: «Affrontiamo una squadra fortissima, tra le candidate al salto di categoria. Sappiamo però che per arrivare alla salvezza dobbiamo alzare il nostro livello e cercare di fare punti sempre. È una gara dal grande coefficiente di difficoltà, ma dobbiamo provare a portare in campo le nostre qualità e le nostre certezze».

Rispetto alla gara di martedì sera, Chiappella avrà qualche margine di manovra in più. Rientrano infatti Bernat Guiu e Marco Dalla Vecchia dopo la squalifica, mentre Leonardo Benedetti è in miglioramento e punta ai primi minuti in biancoceleste.

Primi contatti con il gruppo anche per Antonio Boccadamo, assente da oltre due mesi: il rientro non dovrebbe avvenire a Palermo, ma potrebbe coincidere con la successiva gara interna contro il Catanzaro, stesso obiettivo fissato per Tiritiello.

L’Entella si prepara dunque alla sfida più complessa del momento con entusiasmo e consapevolezza. A Palermo servirà un’impresa, ma il gruppo ligure arriva con fiducia e identità.