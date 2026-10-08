D’Angelo: «Palermo davanti? Rientra nella logica, sta facendo molto bene. Bene anche il Südtirol»

Il Palermo capolista non sorprende Luca D’Angelo. L’ex allenatore dello Spezia ha analizzato l’avvio del campionato di Serie B, soffermandosi sulle prestazioni dei rosanero di Filippo Inzaghi, sull’ottimo rendimento del Südtirol e sul percorso del Benevento. Spazio anche a due suoi ex calciatori, Leonardo Sernicola e Pietro Beruatto, oggi protagonisti dell’esperienza sannita.

Intervistato da Il Sannio Quotidiano, D’Angelo ha evidenziato come l’attuale classifica rispecchi quanto mostrato dalle squadre nelle prime giornate, sottolineando soprattutto la qualità del percorso intrapreso dal Palermo.





D’Angelo: «Il Palermo sta facendo molto bene, la classifica rispecchia i valori»

L’ex tecnico dello Spezia non si dice sorpreso dal primato della formazione rosanero e considera la Serie B un campionato sempre aperto, nel quale nessuna squadra può sentirsi imbattibile.

Sull’avvio della Serie B e sul Palermo:

«La Serie B è sempre bella e offre risultati a sorpresa. Non ci sono squadre imbattibili, è sempre avvincente. Il fatto che il Palermo sia lì davanti rientra nella logica, sta facendo molto bene così come il Südtirol, che sta disputando un buonissimo campionato. La classifica rispecchia ciò che le squadre hanno portato avanti».

Parole che confermano la considerazione dell’allenatore nei confronti del Palermo, protagonista di un inizio di stagione positivo e stabilmente nelle zone più alte della graduatoria.

Benevento, D’Angelo: «Squadra entusiasta, contro il Modena meritava di più»

Nel corso dell’intervista a Il Sannio Quotidiano, D’Angelo ha poi analizzato il rendimento del Benevento, sottolineando l’entusiasmo ereditato dalla promozione e la solidità dell’ambiente giallorosso.

Sul Benevento:

«Vedo una squadra che si gioca sempre la partita e che ha grande entusiasmo dalla vittoria dell’anno scorso. È una cosa che accade spesso alle neopromosse ed è fondamentale per avere un buon impatto nel torneo. Contro il Modena meritava qualcosa in più, sta facendo un buonissimo campionato. Parliamo di una società abituata a questo torneo, con una proprietà forte, un presidente che conosciamo tutti. È un ambiente sano dove si può lavorare molto bene».

Floro Flores promosso: «Un tecnico giovane che funziona»

D’Angelo ha espresso parole di apprezzamento anche per il lavoro svolto da Antonio Floro Flores sulla panchina sannita.

Su Floro Flores:

«Non è mai semplice adattarsi a una nuova categoria ma l’entusiasmo è molto importante, poi serve continuità perché il campionato è lungo. Il Benevento mi sembra abbia un buon mix tra giocatori giovani ed esperti, un tecnico giovane ma che funziona. Poi le difficoltà ci sono, ma esistono per tutti i club. Ho visto alcune gare e ho notato una squadra che sa cosa fare in campo, che ha un’attitudine a cercare di prendersi la partita. Mi ha fatto una buonissima impressione, anche nelle gare in cui è uscito sconfitto».

Come emerge dalle dichiarazioni raccolte da Il Sannio Quotidiano, l’ex allenatore dello Spezia considera dunque il Benevento una formazione ben organizzata, capace di affrontare le partite con personalità nonostante le difficoltà legate al salto di categoria.

Sernicola e Beruatto: «Due acquisti importanti per il Benevento»

Infine, D’Angelo si è soffermato sulle qualità di Leonardo Sernicola e Pietro Beruatto, due calciatori che conosce bene per averli allenati in passato.

Su Leonardo Sernicola:

«Sernicola è un giocatore importantissimo per la B, può fare più ruoli, è eclettico e ci tiene tanto. Un acquisto molto azzeccato».

Su Pietro Beruatto:

«È un ragazzo serio, di grande professionalità. Lo scorso anno è stato uno dei più positivi, l’anno prima ha avuto qualche difficoltà in più per via dell’infortunio. Ma il Benevento ha fatto molto bene a prenderlo: un giocatore importante e molto forte».

Nell’intervista concessa a Il Sannio Quotidiano, D’Angelo traccia così un quadro positivo dell’avvio di campionato del Palermo e del Südtirol, riservando particolare attenzione anche al Benevento e alle sue prospettive.

Per l’ex tecnico dello Spezia, la Serie B resta un torneo imprevedibile, ma le prime giornate hanno già fornito indicazioni significative sul valore delle squadre protagoniste.