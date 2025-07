Il Resto del Carlino: “Pippo Inzaghi “gela” la Reggiana”

Due obiettivi praticamente in pugno, ora messi in standby da un colpo di scena firmato Pippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha infatti chiuso – almeno per il momento – le porte alla partenza di Corona e Vasic, due profili seguiti con forza dalla Reggiana per completare l’organico di Dionigi.

Come scrive Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, le dichiarazioni di Inzaghi dopo l’amichevole vinta 5-1 contro il Paradiso sono state nette: «I giovani del Palermo sono forti, perché mandarli altrove? Qui gioca chi mi dà garanzie e mi riferisco anche a Vasic e Corona». Un cambio di rotta improvviso che raffredda le speranze del direttore sportivo Fracchiolla, che nei giorni scorsi aveva praticamente blindato i due affari.

Secondo quanto riporta ancora Pioppi su Il Resto del Carlino, la Reggiana contava su Corona come alternativa di livello a Gondo, ma con possibilità concreta di giocarsi il posto da titolare. E Vasic era considerato un tassello tecnico capace di alzare il livello qualitativo della mediana. Ora, però, tutto rischia di complicarsi. Dionigi potrebbe anche attendere, ma se Inzaghi dovesse confermare questa linea, sarà inevitabile cambiare obiettivi.

Il tempo potrebbe diventare un alleato, sottolinea ancora Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino: i profili oggi fuori portata potrebbero rientrare nel budget con l’avvicinarsi del gong del mercato. Ma chi sperava in una rosa già definita per l’inizio del campionato dovrà rassegnarsi. La Reggiana, di fatto, torna sul mercato con due caselle vuote e una strategia da rivedere.