Cremonese, colpo sulla fascia: arriva Giuseppe Pezzella. È un ex Palermo

La Cremonese si assicura un rinforzo di esperienza per la corsia mancina. Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, Giuseppe Pezzella lascerà l’Empoli per approdare al club grigiorosso: domani sosterrà le visite mediche, poi firmerà il contratto che sancirà il suo trasferimento a titolo definitivo.

Pezzella, classe 1997, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Palermo, con cui ha anche esordito in Serie A prima di una lunga carriera tra Parma, Atalanta, Lecce ed Empoli. L’operazione conferma l’indiscrezione lanciata dallo stesso Pedullà lo scorso 16 luglio, quando aveva anticipato il passaggio di Alberto Grassi alla corte di Nicola e i contatti avanzati proprio per Pezzella e Maleh.

Per quanto riguarda Youssef Maleh, centrocampista oggi al Lecce dopo il prestito a Empoli, i dialoghi tra i club sono in corso e, secondo Pedullà, la trattativa potrebbe essere definita nei prossimi giorni.