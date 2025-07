Il Resto del Carlino: “Modena, attesa per l’arrivo del jolly Di Mariano”

Mentre a Fanano prosegue il ritiro del Modena, si avvicina l’ufficialità del passaggio di Francesco Di Mariano in gialloblù. Come riporta Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, la trattativa con il Palermo è stata chiusa e si attendono soltanto gli annunci formali. L’esterno classe ’96 farà il percorso inverso rispetto ad Antonio Palumbo, che oggi effettuerà le visite mediche al J Medical prima di raggiungere i nuovi compagni del Palermo a Châtillon.

Secondo quanto scrive Troncone sul Resto del Carlino, Di Mariano sarà un jolly importante nello scacchiere di Sottil: potrà essere impiegato sia come centrocampista offensivo sia in attacco, nel sistema 3-5-2 che il tecnico sta provando in questi giorni. Un rinforzo utile in una fase di costruzione della nuova identità tattica canarina, e che potrebbe segnare per Di Mariano l’inizio di un biennio di rilancio, dopo un’esperienza siciliana chiusa tra alti e bassi.

Ma il mercato del Modena non si ferma qui. Come riporta ancora Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, il club emiliano è alla ricerca di un esterno mancino per completare la corsia sinistra. I profili seguiti sono noti: Pieragnolo del Sassuolo è tra i preferiti per caratteristiche, ma restano caldi anche i nomi di Cicconi, Zanimacchia e Sernicola, tutti giocatori di livello per la categoria. Una decisione definitiva potrebbe arrivare solo ad agosto, quando le trattative entreranno nel vivo.

Intanto, a Fanano si continua a lavorare sul campo. I test con Cittadella Vis e Real Formigine in programma nel weekend serviranno a concedere minutaggio a tutta la rosa, mentre si attendono risposte anche dai nuovi arrivi in difesa: Tonoli, Adorni e Nieling. Per le prime indicazioni tattiche, però, bisognerà ancora aspettare: il 22 luglio è solo l’inizio.