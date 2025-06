Il Resto del Carlino: “Palumbo-Palermo, servono 3 milioni. Rosanero vogliono costruire la squadra più forte del campionato”

Il mercato del Modena si è acceso all’improvviso, complice l’interesse concreto del Palermo per Antonio Palumbo. A riportarlo è Alessandro Troncone sulle colonne de Il Resto del Carlino – Modena, secondo cui i rosanero avrebbero già presentato una proposta articolata, pronta a soddisfare le richieste economiche del club emiliano.

Palumbo, classe 1994, è uno dei profili più appetiti della Serie B, e da tempo è nel mirino di diverse società, incluso il Sassuolo, che a gennaio aveva sondato il terreno senza trovare l’accordo. Come ribadito da Troncone su Il Resto del Carlino, il Modena ha sempre fissato la base di partenza attorno ai tre milioni di euro. Una cifra impegnativa per molti club di B, ma non per il Palermo, che vuole allestire una rosa all’altezza delle ambizioni di promozione diretta in Serie A.

La proposta presentata dal club di viale del Fante prevederebbe, oltre al conguaglio economico, anche l’inserimento di Dario Saric come contropartita tecnica. Il centrocampista bosniaco, ex Carpi, è in uscita dal Palermo e ha chiuso la seconda parte della stagione in prestito al Cesena. Come evidenzia ancora Troncone su Il Resto del Carlino, il suo profilo sarebbe gradito al Modena, sia per la conoscenza del territorio sia per le sue caratteristiche tattiche.

Nonostante l’attuale contratto in vigore con il Modena fino al 2026 e il forte legame con la città, Palumbo starebbe valutando seriamente il progetto rosanero. Il Palermo, secondo quanto riferito da Troncone su Il Resto del Carlino, avrebbe presentato un piano tecnico ambizioso, con Filippo Inzaghi al centro e la volontà dichiarata di costruire la squadra più forte del campionato.

La sensazione è che la trattativa sia destinata a entrare nel vivo già nelle prossime ore. E se da un lato il Modena si prepara a difendere il suo gioiello, dall’altro inizia a ragionare sull’eventualità di una partenza, per non farsi trovare impreparato nel pieno della campagna trasferimenti.