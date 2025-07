Il Monza cambia proprietà: Fininvest cede il club a Beckett Layne Ventures

L’AC Monza non è più di proprietà di Fininvest. La holding della famiglia Berlusconi ha ufficializzato oggi la cessione del 100% del capitale sociale del club brianzolo a favore di Beckett Layne Ventures (BLV), realtà statunitense guidata da Brandon Berger.

L’operazione sarà strutturata in due fasi: l’80% delle quote sarà trasferito entro l’estate, mentre il restante 20% passerà di mano entro giugno 2026. Nel frattempo, Fininvest continuerà ad avere una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, proporzionale alla quota residua detenuta.

Nel comunicato diffuso da Fininvest si legge:

«Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026».

BLV è una società americana attiva nel settore sportivo, dei media e dell’intrattenimento, con una comprovata esperienza nel calcio europeo. Tra gli advisor del gruppo spicca Mauro Baldissoni, ex dirigente di lungo corso della Roma.