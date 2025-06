Il mercato si muove: intreccio Paz, idea Perin per il Bologna, Pisa su Dawidowicz. Juric vicino all’Atalanta

ROMA – Il futuro di Nico Paz, trequartista argentino classe 2004 con passaporto spagnolo, si conferma un autentico intrigo di mercato. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il giocatore è molto apprezzato da Xabi Alonso, che lo vorrebbe riportare al Real Madrid. Tuttavia, i Blancos sono attualmente concentrati sull’acquisto del giovanissimo talento del River Plate, Franco Mastantuono.

Intanto, il Como ha effettuato un nuovo tentativo per trattenere Paz, facendo leva sul legame con Cesc Fabregas, che ha avuto un ruolo chiave nel suo arrivo. Sul giocatore si sono mosse anche squadre importanti come il Manchester United e il Bayer Leverkusen, che lo valutano intorno ai 30 milioni di euro.

Sempre secondo quanto riferito da Trotta sul Corriere dello Sport, c’è stato anche un sondaggio per Mattia Perin, attualmente alla Juventus, nel mirino del Bologna in caso di partenza di Skorupski.

Pisa, primo obiettivo a zero: Dawidowicz

Il Pisa si prepara a un mercato ambizioso, forte di un budget di circa 30 milioni. Circa la metà sarà destinata all’acquisto di un attaccante di livello. Per la difesa, il nome in cima alla lista è quello di Paweł Dawidowicz, centrale polacco svincolato dal Verona.

Proprio i gialloblù stanno definendo il futuro tecnico. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Sean Sogliano ha incontrato Paolo Zanetti, il cui contratto si è rinnovato automaticamente dopo la salvezza. Tuttavia, l’allenatore è molto richiesto e il Pisa sta sondando anche il profilo di Domenico Tedesco.

Lecce, vertice con Giampaolo: clima incerto

Giornata chiave anche in casa Lecce, dove si terrà un vertice tra la dirigenza e Marco Giampaolo. Nonostante il rinnovo automatico legato alla permanenza in Serie A, il rapporto potrebbe concludersi. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha confermato che sarà Pantaleo Corvino a valutare il da farsi, sottolineando la necessità di confronti “in giornate serene”, lasciando intendere che non sarà una trattativa semplice.

Atalanta, Juric favorito per la panchina

Si avvicina il momento dell’annuncio del nuovo tecnico dell’Atalanta. Entro domenica il club potrebbe ufficializzare il nome di Ivan Juric, reduce da un’esperienza negativa al Southampton, ma in netta risalita nelle preferenze del club. Nel casting restano anche Raffaele Palladino e Thiago Motta. L’obiettivo è mantenere l’attuale identità tattica, punto di forza dell’era Gasperini.

Genoa, Pirlo e altri movimenti

Il Genoa è in contatto con il West Ham per cercare di confermare Maxwel Cornet, che ha manifestato il desiderio di restare. Più complicata, invece, la permanenza di Andrea Pinamonti, che non verrà riscattato alle cifre pattuite: l’operazione potrebbe riprendere solo con uno sconto significativo.

Infine, sul fronte estero, Ederson è sempre nel mirino dell’Al-Hilal, mentre Andrea Pirlo si avvicina alla panchina del Dubai United, club della seconda divisione degli Emirati Arabi.