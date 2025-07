Il Mattino: “Napoli, futuro in bilico per Mazzocchi. Il Palermo tra le pretendenti”

Con l’ufficialità imminente dell’acquisto di Juanlu, terzino spagnolo classe 2003 prelevato dal Siviglia per 17 milioni di euro, il Napoli si prepara a un possibile addio in difesa. Il nome in uscita è quello di Pasquale Mazzocchi, laterale duttile e combattivo, il cui futuro in azzurro appare sempre più incerto.

Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, l’arrivo del giovane talento iberico – blindato da una clausola di rivendita del 10% valida solo per le prossime tre stagioni – rischia di ridurre drasticamente lo spazio a disposizione per il calciatore di Barra, già finito nel mirino di diverse società.

Tra queste spicca il nome del Palermo, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza sulle corsie difensive. I rosanero, infatti, si sarebbero già mossi per sondare il terreno e valutare la disponibilità del giocatore, che piace anche a Cremonese e Monza.

Nessun ostacolo, per ora, da parte di Antonio Conte, che a differenza della scorsa estate non intende trattenere chi non si sente pienamente coinvolto nel progetto tecnico. «Voglio che resti chi è davvero contento di stare a Napoli», avrebbe detto il tecnico, consapevole che tra campionato e coppe ci sarà spazio per tutti, ma non a costo di scontenti.

Mazzocchi, che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, riflette ora sul proprio futuro: la concorrenza aumenta e le offerte non mancano. A Napoli il tempo delle decisioni è arrivato. E a Palermo si resta in attesa.