Insigne all’Avellino, è fatta: il Palermo contribuirà all’ingaggio

Dopo settimane di attesa e contatti, l’Avellino ha deciso di affondare il colpo: Roberto Insigne è pronto a vestire nuovamente la maglia biancoverde. Come riportato da Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, il club irpino ha ricevuto il via libera dai proprietari Angelo e Giovanni D’Agostino, che nel post-gara contro il Castel di Sangro hanno fatto il punto sul mercato con il direttore Mario Aiello.

L’accordo con il fantasista partenopeo – fratello minore di Lorenzo – era già stato definito da tempo sulla parola, ma ora è arrivata anche la quadra economica: sarà infatti il Palermo a corrispondere la metà dell’ingaggio, consentendo all’Avellino di riportare in Irpinia uno dei protagonisti della promozione in B della stagione 2012-2013.

Il ritorno di Insigne, attualmente 31enne, sarà ufficializzato entro le prossime 48 ore, contestualmente alla cessione di tre o quattro esuberi da parte del club biancoverde. Un’operazione accolta con entusiasmo dal tecnico Raffaele Biancolino, che nei giorni scorsi aveva sollecitato nuovi innesti per completare l’organico.

La trattativa per il ritorno di Insigne chiude simbolicamente un cerchio aperto dieci anni fa. In attesa dell’annuncio, ad Avellino è già partita l’attesa per il nuovo numero 10.