Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, Penzo da tutto esaurito. I tifosi ospiti saranno 304”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla gara di questa sera tra Venezia e Palermo

Il Penzo si veste a festa e si prepara a regalare un colpo d’occhio all’altezza di una posta in palio chiamata Serie A. Ieri sera la prevendita ha superato i 10.000 posti occupati, compresi i 304 tifosi rosanero (non residenti nel Palermitano e possessori della Supporters Card del club siciliano) che hanno acquistato i biglietti nell’unica finestra oraria 10-19 concessa nella giornata di giovedì. Sui social i vari gruppi della curva sud hanno lanciato un appello congiunto “invitiamo tutto il popolo unionista a portare con sé sciarpe, bandiere e stendardi in modo tale da colorare lo stadio di arancioverde.

Avanti unionisti, il Penzo deve essere una bolgia. Spingiamo i ragazzi alla vittoria!”. Dal canto suo la società di Duncan Niederauer ha reso noto che “i tifosi del settore Distinti Solesin e Curva Nord Local troveranno sui propri seggiolini una bandierina con la quale realizzare una coreografia all’ingresso delle squadre in campo”. Escludendo i 697 posti che dunque rimarranno vuoti in Curva Nord Ospiti, mancano appena 400 biglietti (acquistabili ancora oggi) all’esaurimento dei 10.149 posti a disposizione degli appassionati lagunari.

Oggi dalle ore 18 alle 18.40 gli autobus Actv delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 fermeranno al Tronchetto per la partenza alle 18.45 da Tronchetto “B” del servizio acqueo dedicato (ritorno alle 22.45). La linea 14 da Punta Sabbioni delle 19 e 19.30 effettuerà fermata straordinaria a Sant’Elena “D”, programmati inoltre servizi di rinforzo da Piazzale Roma e Lido. Il tragitto acqueo è gratuito per i tifosi in possesso di biglietto per la partita (dettagli su www.veneziafc.it). Il Venezia rinnova l’invito ai possessori di biglietto o abbonamento di recarsi con buon anticipo allo stadio per ridurre il rischio-code ai tornelli, essendo prevista alle 18.30 l’apertura dei cancelli proprio per far sì che tutti possano assistere all’inizio della gara.