Repubblica: “Tutto in una notte, la mission impossible dei rosanero a Venezia”

Una vera e propria mission impossible per il Palermo che questa sera affronterà il Venezia nella semifinale di ritorno playoff. L’edizione odierna de “La Repubblica” ha analizzato la preparazione dei rosanero e le possibili scelte di Mignani.

La Formazione del Palermo per la Sfida Cruciale

Il Palermo si prepara a una partita decisiva contro il Venezia, con l’obbligo di vincere con almeno due gol di scarto per accedere alla finale dei playoff per la Serie A. La strategia di Mignani prevede un attacco più incisivo, ma senza trascurare l’equilibrio difensivo.

Formazione Probabile

Portiere: Pigliacelli: Torna titolare al posto dell’infortunato Desplanches.

Difesa: Lucioni, Marconi, Graves/Nedelcearu: Ballottaggio tra Graves e Nedelcearu per un posto da titolare.

Centrocampo e Fasce: Diakitè e Di Mariano: Di Mariano è chiamato a una gara di sacrificio e spinta sulla fascia sinistra.

Segre e Ranocchia: Interni di centrocampo, con Ranocchia libero di avanzare sulla trequarti.

Attacco: Brunori, supportato da Di Francesco e Insigne: Mignani potrebbe optare per un tridente offensivo per aumentare l’imprevedibilità e l’aggressività dell’attacco.

Moduli Tattici Possibili

3-4-1-2:

Già utilizzato nell’andata, con Gomes, Segre e Ranocchia a centrocampo, e Brunori e Soleri in attacco. Ranocchia potrebbe essere libero di svariare sulla trequarti.

3-4-3 (Tridente):

Alternativa più offensiva, con Di Francesco e Insigne a supporto di Brunori. Questo modulo è stato efficace contro la Sampdoria e potrebbe essere riproposto. In questo caso, Gomes e Soleri potrebbero essere i sacrificati.

Di Mariano dovrà bilanciare la spinta offensiva con il sacrificio difensivo.

Brunori deve sfruttare al massimo le sue opportunità, magari giocando in una posizione più defilata per sorprendere la difesa del Venezia. Di Francesco e Insigne, meno impiegati di recente, potrebbero garantire freschezza e dinamismo in attacco.

Bloccare le Fonti di Gioco del Venezia:

Importante neutralizzare Tessmann e Busio, le principali fonti di gioco del Venezia.

Per riuscire nell’impresa, il Palermo dovrà giocare una partita perfetta, sfruttando ogni occasione e mantenendo alta la concentrazione per tutta la durata del match. La determinazione e la fiducia saranno cruciali, ispirate anche dai tifosi che seguiranno con passione la partita.

Supporto dei Tifosi

Anche se i tifosi rosanero non potranno essere presenti in gran numero allo stadio, il loro supporto sarà fondamentale. La squadra è consapevole dell’importanza di questa sfida e dell’affetto dei propri tifosi, pronti ad accoglierli all’aeroporto di Punta Raisi in caso di successo.

Conclusione

Il Palermo ha davanti a sé una sfida difficile ma non impossibile. Con una strategia ben definita e il giusto mix di determinazione e fortuna, la squadra di Mignani può sperare di raggiungere la finale dei playoff e continuare a sognare la promozione in Serie A. Ogni giocatore dovrà dare il massimo, e Mignani dovrà stupire con le sue scelte per superare il Venezia e mantenere vivo il sogno rosanero.